Посольство России просит Британию взвесить последствия возможной кибератаки

ЛОНДОН, 13 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Великобритании просит британскую сторону еще раз взвесить последствия возможной кибератаки на РФ, о возможности которой прозвучали заявления в британском парламенте и СМИ.

Ранее газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщила, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против РФ в качестве ответной меры на инцидент в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

"Эти заявления ряда депутатов, а также ссылающихся на источники в правительстве СМИ о возможном применении "наступательного кибернетического потенциала" вызывают серьезное беспокойство… Судя по заявлениям премьер-министра Терезы Мэй, такое решение может быть принято уже завтра на заседании Совета национальной безопасности. Призываем британскую сторону ещё раз взвесить последствия подобного безответственного решения", — говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства.

"Россию не только безосновательно и провокационно обвиняют в произошедшем в Солсбери, но и грозят подвергнуть кибератакам, планы которых уже разрабатываются", — отмечается в заявлении.

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.