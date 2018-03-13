Сеул выразил надежду на помощь России в урегулировании ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сеул надеется, что Россия и дальше будет играть важную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, заявил журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён.

"Россия играла конструктивную роль в том, чтобы пригласить Северную Корею к диалогу, и мы надеемся, что и в дальнейшем Россия сыграет такую роль", — сказал Чон Ый Ён.

"И мы неизменно будем сотрудничать в этом направлении с Россией", — подчеркнул он.