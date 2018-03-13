В Белоруссии стартовал образовательный проект SputnikPro

МОСКВА – 13 мар, РИА Новости. Агентство Sputnik представило в Минске новый образовательный проект для журналистов.

Проект SputnikPro предполагает проведение серии мастер-классов для представителей СМИ, пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб и студентов. Участникам рассказали о глобальных трендах в новых медиа и познакомили их с синтетическими форматами подачи информации в СМИ. Помимо этого руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров рассказал, как писать для интернета, чтобы сделать историю захватывающей и легкой для чтения.

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота высоко оценил проект SputnikPro. "В рамках одного медиафорума сложно ответить на все вопросы, тем более что развитие медиатехнологий сегодня идет такими темпами, что вам придется этим постоянно заниматься", — заявил он.

© Sputnik / Виктор Толочко Мастер-класс Олега Щедрова в пресс-центре Sputnik. 13 марта 2018 © Sputnik / Виктор Толочко Мастер-класс Олега Щедрова в пресс-центре Sputnik. 13 марта 2018

Присутствовавший на открытии проекта замминистра информации Белоруссии Павел Легкий также подчеркнул важность такого обмена опытом в современной журналистике.

В Белоруссии в этом году планируется провести еще две встречи в рамках проекта. Странами-участницами форума SputnikPro также станут Армения и Грузия.