Представитель президента Южной Кореи поблагодарил Путина и пожелал успеха

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал устное послание президенту РФ Владимиру Путину и пожелал ему успехов на предстоящих президентских выборах.
По словам Чон Ый Ёна, президент Южной Кореи "ещё раз передал через меня благодарность за тёплый приём во время встречи во Владивостоке, которая состоялась в прошлом году".
"Хотел бы передать признательность от нашего президента в адрес России, что РФ отправила своего помощника для участия в олимпийских играх в Пхенчхане", — добавил Чон Ый Ён.