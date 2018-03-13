Представитель президента Южной Кореи поблагодарил Путина и пожелал успеха

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал устное послание президенту РФ Владимиру Путину и пожелал ему успехов на предстоящих президентских выборах.

"Хотел бы передать тёплый привет от нашего президента Мун Чже Ина вашему президенту Владимиру Путину и он (президент Южной Кореи) пожелал успехов на выборах, которые состоятся в России", — заявил Чон Ый Ён на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Чон Ый Ёна, президент Южной Кореи "ещё раз передал через меня благодарность за тёплый приём во время встречи во Владивостоке, которая состоялась в прошлом году".

"Хотел бы передать признательность от нашего президента в адрес России, что РФ отправила своего помощника для участия в олимпийских играх в Пхенчхане", — добавил Чон Ый Ён.