В Алабаме в ДТП со школьным автобусом погиб человек

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один человек погиб и несколько получили тяжелые ранения в результате аварии школьного экскурсионного автобуса в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WKRG.
Шериф округа Болдуин сообщил об одном погибшем в ДТП. Еще один пассажир находится в критическом состоянии, состояние пяти человек оценивается как тяжелое. В ходе спасательной операции незначительные травмы получил помощник шерифа.
По данным телеканала, в аварии погиб водитель автобуса.
Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.