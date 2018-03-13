Представитель Южной Кореи оценил роль России в решении проблемы КНДР

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с начальником Управления по безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с начальником Управления по безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сеул ценит конструктивную роль РФ в налаживании мира на Корейском полуострове, заявил спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён.

"На Корейском полуострове сейчас настал важный момент. Президент Южной Кореи очень ценит конститутивную роль России и президента Путина для того, чтобы наладить мирный процесс на корейском полуострове, чтобы достигнуть денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Чон Ый Ён на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.