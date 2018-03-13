Сеул попросил Москву поддержать американо-северокорейский саммит

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Южная Корея просит Россию оказать поддержку проведению встреч между лидерами Республики Корея и КНДР, а также президентом США и руководителем КНДР, заявил на встрече с главой МИД РФ спецпредставитель президента Южной Кореи Чон Ый Ён.

"Пользуясь случаем, мы хотели бы обратиться к российскому правительству с просьбой, чтобы российское правительство проявило поддержку во всех процессаx, которые мы считаем поворотными в истории Корейского полуострова. В том числе я имею в виду намеченные встречи между главами Юга и Севера Кореи, и американо-северокорейский саммит", — сказал Чон Ый Ён.