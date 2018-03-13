МИД России выступил за снижение напряженности в ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия последовательно выступает за снижение напряжённости на Корейском полуострове и отказу от конфронтационной риторики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия последовательно выступает за снижение напряжённости, за переход от конфронтационной риторики к конкретным путям поиска взаимоприемлемых путей урегулирования и в этой связи нам будут весьма ценны ваши впечатления и оценки ситуации. Спасибо, что приехали к нам на переговоры", — сказал Лавров на встрече со спецпредставителем президента Южной Кореи, советником по вопросам безопасности Чон Ый Ёном.