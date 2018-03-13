В польскую деревню постоянно возвращается зубр из Беловежской пущи

ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Зубр Войтек из Беловежской пущи постоянно возвращается в польскую деревню Буды недалеко от Белоруссии, несмотря на то, что его отлавливали и вывозили в лес, сообщает телеканал TVN24.
Экологи полагают, что вероятно, зверь облюбовал это место, потому что может спокойно питаться на местных лугах и, скорее всего, его незаметно подкармливают местные жители.
Многие жители деревни полюбили зубра и даже дали ему имя Войтек. Они признаются, что лесной гигант уже успел стать туристической достопримечательностью, отмечает ТВ.
"Зубр не должен находиться среди людей. Не смотря ни на что – это дикое животное, хоть и не боится людей. Но это не значит, что он приручен", — сказала представитель национального парка Беловежская пуща Катажина Далешчык.
Она рассказала, что этот зубр уже несколько месяцев посещает село, чувствует себя там как дома, заходит на фермы. Однако, по ее информации, часть жителей боится большого животного.
Представитель парка добавила, что Войтек, скорее всего, будет снова пойман и вывезен дальше в лес, чтобы он не смог найти дорогу назад.
В начале XX века численность этих животных в мире составляла всего немногим более 50 особей. Сегодня Россия, Литва, Белоруссия, Польша и другие европейские страны занимаются разведением зубров в вольных и полувольных условиях.