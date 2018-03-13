В польскую деревню постоянно возвращается зубр из Беловежской пущи

ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Зубр Войтек из Беловежской пущи постоянно возвращается в польскую деревню Буды недалеко от Белоруссии, несмотря на то, что его отлавливали и вывозили в лес, сообщает телеканал TVN24.

"Зубр Войтек один раз уже был пойман и вывезен в Пущу. Но пробыл он там, однако, недолго и вернулся в свою любимую деревню Буды", — сообщает телеканал, уточняя, что животное ранее заманивали в ловушку с помощью свеклы и морковки и вывезли в лес, но через неделю зубр вернулся.

Экологи полагают, что вероятно, зверь облюбовал это место, потому что может спокойно питаться на местных лугах и, скорее всего, его незаметно подкармливают местные жители.

Многие жители деревни полюбили зубра и даже дали ему имя Войтек. Они признаются, что лесной гигант уже успел стать туристической достопримечательностью, отмечает ТВ.

Тем не менее, его постоянное присутствие среди людей вызывает обеспокоенность властей национального парка. Зубры могут бегать со скоростью до 40 километров в час и преодолевать двухметровые препятствия, при этом весить около тонны.

"Зубр не должен находиться среди людей. Не смотря ни на что – это дикое животное, хоть и не боится людей. Но это не значит, что он приручен", — сказала представитель национального парка Беловежская пуща Катажина Далешчык.

Она рассказала, что этот зубр уже несколько месяцев посещает село, чувствует себя там как дома, заходит на фермы. Однако, по ее информации, часть жителей боится большого животного.

Представитель парка добавила, что Войтек, скорее всего, будет снова пойман и вывезен дальше в лес, чтобы он не смог найти дорогу назад.

Зубр — единственный дикий вид подсемейства бычьих в Европе, сохранившийся до наших дней. Последние дикие популяции вида (беловежская и западно-кавказская) были полностью истреблены в начале XX века. Браконьерство, ничем не ограниченный отстрел животных в периоды войн и революций, уничтожение местообитаний (вырубка и выжигание лесов, преобразование лесных массивов в сельскохозяйственные угодья) привели к тому, что к 1927 году зубр был полностью истреблен в дикой природе и сохранился только благодаря разведению в неволе. Вид до настоящего времени находится под угрозой исчезновения, занесен в Красный список МСОП (Международное сообщество охраны природы).

В начале XX века численность этих животных в мире составляла всего немногим более 50 особей. Сегодня Россия, Литва, Белоруссия, Польша и другие европейские страны занимаются разведением зубров в вольных и полувольных условиях.