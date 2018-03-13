Лидер итальянской партии "Лига" прокомментировал отношения с Россией

РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянской партии "Лига", кандидат в премьеры страны Маттео Сальвини заявил, что приоритетом его правительства в случае прихода к власти станет "спокойный и мирный" пересмотр европейских соглашений, а также налаживание отношений с Россией.

"Невероятно, что Европейский Союз, основанный на мире, по-прежнему имеет в качестве кандидата на вступление такой режим, как турецкий, и продолжает рассматривать Россию как врага", — сказал Сальвини на пресс-конференции в Страсбурге, которая транслировалась на его странице в Facebook.

"Лига" активно и последовательно выступает против антироссийских санкций. Сальвини стал единственным партийным лидером Италии, который открыто выступил за признание воссоединения Крыма с Россией.

Другой своей задачей Сальвини видит не дать превратить Европу "в огромный лагерь беженцев", и обещает проводить больше операций по экстрадиции мигрантов с итальянской территории.

"Мы хотим более серьезной миграционной политики. Президент Франции Макрон плохо копирует программу Марин Ле Пен, когда говорит, что для экономических мигрантов нет будущего. Для этого достаточно поехать в Париж к "чемпиону по европеизму Макрону". Конституция Италии запрещает итальянцам голосовать по изменению международных договоров, ее изменение станет целью следующих пяти лет нашего правительства", — подчеркнул Сальвини.

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо (32%). При этом объединенная коалиция правоцентристов, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", получила 37%. В рамках этой коалиции "Лига" Маттео Сальвини на 3% опередила союзников по блоку из "Вперед, Италия".

По итогам выборов ни одна партия не набрала достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в парламенте и, следовательно, на право сформировать новое правительство.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Страны ЕС сначала одобрили индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.