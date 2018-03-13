Суд над Муравицким: шоу "патриотов" Украины и сорок минут фарса

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Житомир

Рассмотрение дела житомирского журналиста Василия Муравицкого превращается в поле битвы между оппозиционерами и сторонниками официального Киева. А сам судебный процесс меркнет на фоне того, что происходит в перерывах между заседаниями. Сотрудничество журналиста с российскими СМИ и поездки в ДНР-ЛНР прокуратура называет "госизменой". Адвокаты, в свою очередь, считают обвинения абсурдными. Во-первых, Украина не прерывала с Россией торговых и дипломатических отношений. Во-вторых, да, журналист был в ДНР-ЛНР, но официальная власть, включая Житомирскую прокуратуру, не признавала республики "террористическими организациями".

"Из суда не выйдешь!"

О войне между "патриотами" и "сепарами" в коридорах житомирского райсуда впору снимать остросюжетный сериал. Учитывая, что, по столичным меркам, Житомир — большая деревня, идеологические споры приобретают характер кухонных разборок.

Те, кто с августа не пропускал заседаний суда по делу Муравицкого, охотно подтвердят, что страсти здесь кипят нешуточные. Порой сторонники и противники журналиста настолько увлекаются, что напрочь забывают, где находятся. Грязными оскорблениями и мелкими потасовками здесь никого не удивишь. Но на заседании во вторник ура-патриоты, похоже, перестарались. Если раньше их выпады главным образом касались группы поддержки Муравицкого, то теперь дошло и до прямых угроз расправы над адвокатами.

"Ты сегодня из суда не выйдешь!" — такое послание перед самым заседанием получил один из адвокатов Андрей Гожый.

© РИА Новости / Алексей Вовк Адвокат журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый во время заседания суда в Житомире © РИА Новости / Алексей Вовк Адвокат журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый во время заседания суда в Житомире

Прекрасно осознавая, какими могут быть последствия открытой поддержки Муравицкого, не пришли на суд и его коллеги-журналисты. Например, известный в Житомире журналист Сергей Форест, не пропускавший ни одного заседания, в этот раз отсутствовал. И его вполне можно понять — еще накануне прошлого заседания ему угрожали физической расправой. Меньше, чем в последний раз, было и других представителей житомирских СМИ. Это неудивительно — освещение суда над Муравицким становится опасным мероприятием.

"Сядешь вместо Муравицкого"

Наверняка понимают это и сами судьи. Иначе чем объяснить их фактическое бездействие, когда заседание в какой-то момент стало напоминать не то базар, не то боксерский ринг. Активистам не понравилось, что, знакомя суд с материалами дела, один из адвокатов говорил по-русски.

"Говори по-украински, ничего не понятно! — крикнул правозащитнику один из националистов. — Скоро сам сядешь на место Муравицкого, придурок!"

Урезонить "патриотов" суд решился только после того, как сам подозреваемый попросил обратить внимание на угрозы в адрес своего адвоката. Боятся ставить на место зарвавшихся радикалов и полицейские. Буквально под носом у одного из них, прямо в зале суда почти завязалась драка, но тот сделал вид, что ничего не заметил.

© РИА Новости / Алексей Вовк Журналист Василий Муравицкий на заседании суда в Житомире © РИА Новости / Алексей Вовк Журналист Василий Муравицкий на заседании суда в Житомире

"Камера холодная, батареи сырые"

Само заседание продлилось не более сорока минут. Ровно столько времени участникам процесса понадобилось, чтобы понять: один из адвокатов Муравицкого, Руслан Берещенко, до сих пор не ознакомлен с материалами досудебного расследования, которое подготовила прокуратура. Поэтому вместо того, чтобы приступить к исследованию доказательств государственного обвинения, суд был вынужден разбираться в юридических проволочках. Итог препирательств защиты и обвинения — перенос рассмотрения дела еще на две недели, до 29 марта.

Что произойдет до этого срока с самим Муравицким — тот еще вопрос. Обвиняемый журналист, который в этот раз сменил привычную вышиванку на рубашку с галстуком, по всей видимости, серьезно болен. Причина — ужасные условия в камере, где он содержится.

"В последнее время здоровье подкачало, — признается Василий. — Камера очень холодная, батареи сырые. Хотя мы пишем заявления, медики никак не реагируют. Не хотелось бы говорить конкретно, но у всякого человека есть хронические болезни, и в такой ситуации они обостряются. Да, я пытаюсь заниматься спортом, однако мое состояние все равно ухудшается".