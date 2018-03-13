Суд над Муравицким: шоу "патриотов" Украины и сорок минут фарса

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Житомир
Рассмотрение дела житомирского журналиста Василия Муравицкого превращается в поле битвы между оппозиционерами и сторонниками официального Киева. А сам судебный процесс меркнет на фоне того, что происходит в перерывах между заседаниями. Сотрудничество журналиста с российскими СМИ и поездки в ДНР-ЛНР прокуратура называет "госизменой". Адвокаты, в свою очередь, считают обвинения абсурдными. Во-первых, Украина не прерывала с Россией торговых и дипломатических отношений. Во-вторых, да, журналист был в ДНР-ЛНР, но официальная власть, включая Житомирскую прокуратуру, не признавала республики "террористическими организациями".
"Из суда не выйдешь!"
О войне между "патриотами" и "сепарами" в коридорах житомирского райсуда впору снимать остросюжетный сериал. Учитывая, что, по столичным меркам, Житомир — большая деревня, идеологические споры приобретают характер кухонных разборок.
"Ты сегодня из суда не выйдешь!" — такое послание перед самым заседанием получил один из адвокатов Андрей Гожый.
Прекрасно осознавая, какими могут быть последствия открытой поддержки Муравицкого, не пришли на суд и его коллеги-журналисты. Например, известный в Житомире журналист Сергей Форест, не пропускавший ни одного заседания, в этот раз отсутствовал. И его вполне можно понять — еще накануне прошлого заседания ему угрожали физической расправой. Меньше, чем в последний раз, было и других представителей житомирских СМИ. Это неудивительно — освещение суда над Муравицким становится опасным мероприятием.
"Сядешь вместо Муравицкого"
Наверняка понимают это и сами судьи. Иначе чем объяснить их фактическое бездействие, когда заседание в какой-то момент стало напоминать не то базар, не то боксерский ринг. Активистам не понравилось, что, знакомя суд с материалами дела, один из адвокатов говорил по-русски.
"Говори по-украински, ничего не понятно! — крикнул правозащитнику один из националистов. — Скоро сам сядешь на место Муравицкого, придурок!"
Урезонить "патриотов" суд решился только после того, как сам подозреваемый попросил обратить внимание на угрозы в адрес своего адвоката. Боятся ставить на место зарвавшихся радикалов и полицейские. Буквально под носом у одного из них, прямо в зале суда почти завязалась драка, но тот сделал вид, что ничего не заметил.
"Камера холодная, батареи сырые"
Само заседание продлилось не более сорока минут. Ровно столько времени участникам процесса понадобилось, чтобы понять: один из адвокатов Муравицкого, Руслан Берещенко, до сих пор не ознакомлен с материалами досудебного расследования, которое подготовила прокуратура. Поэтому вместо того, чтобы приступить к исследованию доказательств государственного обвинения, суд был вынужден разбираться в юридических проволочках. Итог препирательств защиты и обвинения — перенос рассмотрения дела еще на две недели, до 29 марта.
Что произойдет до этого срока с самим Муравицким — тот еще вопрос. Обвиняемый журналист, который в этот раз сменил привычную вышиванку на рубашку с галстуком, по всей видимости, серьезно болен. Причина — ужасные условия в камере, где он содержится.
"В последнее время здоровье подкачало, — признается Василий. — Камера очень холодная, батареи сырые. Хотя мы пишем заявления, медики никак не реагируют. Не хотелось бы говорить конкретно, но у всякого человека есть хронические болезни, и в такой ситуации они обостряются. Да, я пытаюсь заниматься спортом, однако мое состояние все равно ухудшается".