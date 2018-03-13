Сын генерала Младича рассказал об ухудшении его здоровья

БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. Состояние здоровья осужденного судом первой инстанции Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича снова ухудшилось, сообщил РИА Новости его сын Дарко Младич.

Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года МТБЮ признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Апелляцию по его делу предстоит рассматривать Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ).

"Здоровье его плохо. Со вчерашнего дня мы видим новые симптомы ухудшения его состояния, я не могу углубляться в детали, но есть осложнения, в связи с которыми мы потребовали срочной реакции медиков (тюрьмы ООН – ред.) в Гааге. Они отреагировали, но у нас нет никакой информации о том, что они сделали", — заявил сын Младича.

"Мы ежедневно находимся под стрессом и ждем, что будет дальше с его состоянием", — добавил он.

Ранее генерал Младич перенес два инсульта и инфаркт. Его сын минувшей осенью сообщил РИА Новости, что на предоставленных МТБЮ снимках головного мозга генерала, сделанных в марте 2017 года, заметны следы новых микроинсультов, и что состояние его отца в последнее время постоянно ухудшается.

Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала от трибунала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.