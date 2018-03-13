В Испании задержали 155 человек по подозрению в перевозке нелегалов

МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала 155 человек в рамках крупной операции по пресечению незаконной переправки нелегалов, сообщили в ведомстве.

Члены организации занимались незаконной переправкой граждан Китая в Великобританию и Ирландию, говорится в сообщении Национальной полиции. Стоимость изготовления фальшивых документов и помощь в пересечении границ составляла 20 тысяч евро на человека.

Арестованные – в основном выходцы из Китая, им будут предъявлены обвинения в участии в преступной группировке, изготовлении фальшивых документов, а также нарушении прав иностранных граждан.

Расследование продолжалось три года. Оно началось после того, как сотрудники аэропорта в Барселоне обнаружили массовое увеличение фальшивых документов пассажиров, которые направлялись в Великобританию.