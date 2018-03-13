Вызванный в МИД России британский посол отказался говорить со СМИ

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, вышедший из МИД РФ, и журналисты у высотки российского министерства. 13 марта 2018

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, вышедший из МИД РФ, и журналисты у высотки российского министерства. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посол Великобритании в России Лори Бристоу, прибывший в МИД РФ, куда его вызвали на фоне скандала с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отказался отвечать на вопросы журналистов, которые ожидали его на входе у высотки российского министерства, передает корреспондент РИА Новости.

Посол прибыл в МИД РФ во вторник во второй половине дня, на вопросы журналистов дипломат не стал отвечать, проследовав сразу в здание министерства.

Ранее в посольстве Великобритании в Москве РИА Новости подтвердили, что посол посетит министерство иностранных дел РФ и встретится с первым замглавы ведомства Владимиром Титовым.

Вызов британского посла произошел на фоне обострения отношений между Лондоном и Москвой в связи с отравлением в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В 2006 году он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ6. Впоследствии РФ обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, подозреваемых в разведке в пользу России. После этого бывший офицер ГРУ получил убежище в Великобритании.

Четвертого марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры".

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами.

Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.