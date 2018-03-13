Украинца приговорили к 180 годам заключения в Греции, пишут СМИ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Украинца Дениса Бровченко приговорили к 180 годам заключения в Греции за организацию перевозки сирийских беженцев, сообщил сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

Ранее в пресс-службе украинского омбудсмена Валерии Лутковской заявили, что она и депутат Рады Ирина Суслова встретились в греческих тюрьмах с родственниками украинских моряков. Всего заключенных 200 человек.

По данным ТСН, в Греции уже около сотни украинцев осуждены за перевозку мигрантов. Многие из них приговорены к пожизненному заключению.

Осужденный Бровченко заявил, что Киев не помогает своим гражданам в Греции. По его словам, украинцы даже не знают, по каким статьям их обвиняют и как им защищаться в суде.

"Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители наших государств (консульство) игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация", — цитирует Бровченко сайт ТСН.