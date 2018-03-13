Украинца приговорили к 180 годам заключения в Греции, пишут СМИ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Украинца Дениса Бровченко приговорили к 180 годам заключения в Греции за организацию перевозки сирийских беженцев, сообщил сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".
По данным ТСН, в Греции уже около сотни украинцев осуждены за перевозку мигрантов. Многие из них приговорены к пожизненному заключению.
Осужденный Бровченко заявил, что Киев не помогает своим гражданам в Греции. По его словам, украинцы даже не знают, по каким статьям их обвиняют и как им защищаться в суде.
"Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители наших государств (консульство) игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация", — цитирует Бровченко сайт ТСН.