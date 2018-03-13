В Солсбери оцепили терминал на парковке, где останавливался Скрипаль

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Полиция британского Солсбери оцепила автомат по продаже билетов на парковке, где останавливался отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пишет газета Telegraph.

По ее данным, правоохранители перекрыли доступ к автомату во вторник утром. На месте остаются два сотрудника полиции.

Предполагается, что Скрипаль и его дочь Юлия оставили машину на парковке и взяли талон из оцепленного автомата, прежде чем отправиться в ресторан Zizzi и в паб Mill. Заведения также были закрыты в рамках расследования инцидента. Как ранее сообщали СМИ, в Zizzi были обнаружены следы нервно-паралитического вещества, которым отравился Скрипаль.

Сообщается, что полиция проверяет участки парковки в поисках следов отравляющего вещества. Автомобиль Скрипаля уже забрали на проверку, как и эвакуатор, который доставил его машину на штрафстоянку. Проверке подлежат и автомобили скорой помощи, прибывшие на место, где были найдены Скрипаль с дочерью.

Специалисты-химики уже исследуют букет цветов, который Скрипаль оставил на месте захоронения своей супруги незадолго до инцидента.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что РФ не имеет отношения к отравлению в Солсбери и сообщил, что Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но британская сторона отказала.