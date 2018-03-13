В Литве опровергли сообщения об инциденте на Игналинской АЭС

ВИЛЬНЮС, 13 мар — РИА Новости. Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы во вторник заявила, что событие, произошедшее в конце 2017 года в ходе операций по обращению с радиоактивными отходами (РАО) на ранее остановленной и выводимой из эксплуатации Игналинской атомной станции, не является инцидентом с точки зрения ядерной и радиационной безопасности.

В понедельник литовский портал 15min сообщил, что в конце 2017 года на Игналинской АЭС произошел инцидент при работе с радиоактивными отходами, который не был предан гласности. По его данным, это произошло при проведении "горячих" испытаний. На этом этапе радиоактивные отходы извлекаются из временных хранилищ, рассортировываются и помещаются в контейнеры для дальнейшей перевозки и переработки отходов низкой и средней радиоактивности.

"Указанные несоответствия не могут классифицироваться как инциденты по международной шкале ядерных и радиологических событий (INES), так как не были превышены предельные дозы облучения работников и выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, также не было установлено превышение уровня радиоактивности загрузки контейнеров радиоактивными отходами", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГИБАЭ во вторник.

По данным ведомства, 29 декабря прошлого года во время "горячих" испытаний выяснилось, что часть оборудования по переносу радиоактивных отходов не соответствует техническим требованиям проекта.

"Испытания в комплексе переработки твердых радиоактивных отходов (проект B2/3/4) при проверке технологических операций с радиоактивными отходами были остановлены 29 декабря 2017 года. "Горячие" испытания, остановленные в конце декабря прошлого года, будут возобновлены только после устранения проблемы", — говорится в сообщении.