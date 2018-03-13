В Литве опровергли сообщения об инциденте на Игналинской АЭС

ВИЛЬНЮС, 13 мар — РИА Новости. Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы во вторник заявила, что событие, произошедшее в конце 2017 года в ходе операций по обращению с радиоактивными отходами (РАО) на ранее остановленной и выводимой из эксплуатации Игналинской атомной станции, не является инцидентом с точки зрения ядерной и радиационной безопасности.
"Указанные несоответствия не могут классифицироваться как инциденты по международной шкале ядерных и радиологических событий (INES), так как не были превышены предельные дозы облучения работников и выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, также не было установлено превышение уровня радиоактивности загрузки контейнеров радиоактивными отходами", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГИБАЭ во вторник.
"Испытания в комплексе переработки твердых радиоактивных отходов (проект B2/3/4) при проверке технологических операций с радиоактивными отходами были остановлены 29 декабря 2017 года. "Горячие" испытания, остановленные в конце декабря прошлого года, будут возобновлены только после устранения проблемы", — говорится в сообщении.