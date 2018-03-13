В Киеве устроили стрельбу в магазине

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в магазине в Киеве, пострадала прохожая, ее госпитализировали, сообщила во вторник пресс-служба столичной полиции.

По данным полиции, конфликт произошел между кассиром и покупателями. После вмешательства охранника правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол.

"Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. "Скорая" доставила ее в больницу", — говорится в сообщении пресс-службы. Правоохранители задержали стрелка, а также изъяли оружие, которое он выбросил на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.