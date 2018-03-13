Глава МИД Украины намерен провести переговоры с главами МИД Франции и ФРГ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал переговоры с новым министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, а также визит в Киев коллеги из Франции Жан-Ив Ле Дриана, с которыми он намерен обсудить вопрос возможной новой встречи глав МИД "нормадской четверки", передает украинское информагентство УНИАН.

Проведение министерской встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на полях конференции по безопасности в Мюнхене планировалось в феврале, однако встреча так и не состоялась. Позднее Климкин заявлял, что главы МИД "нормандской четверки" якобы договорились провести встречу в ближайшее время.

"Мы договорились с Хайко Маасом о разговоре; 23 (марта — ред.) здесь будет министр иностранных дел Франции. И вот как раз после разговора с Маасом, и во время этого разговора (с главой МИД Франции), будем говорить, каким образом это продолжать на министерском уровне. Такой на сегодня у нас план", — сказал Климкин во вторник журналистам, отвечая а вопрос о возможных сроках глав МИД "нормандской четверки".

При этом, по мнению Климкина, пока проходят президентские выборы в России, "вряд ли Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров — ред.) получит соответствующий мандат на проведение такой встречи".

"Сказать точную дату сегодня, когда будет министерское заседание "нормандии", я вам не могу. Это процесс консультаций с нашими немецкими и французскими друзьями и партнерами", — подчеркнул министр.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.