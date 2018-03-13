Житель Одесской области погиб после драки с участием военных

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Драка произошла в Одесской области между местными жителями и военными, в результате погиб 19-летний молодой человек, сообщается во вторник на странице 28-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в Facebook.

По данным силовиков, военный в компании боевого товарища и жены праздновал день рождения, а группа подвыпивших местных жителей спровоцировала с ними драку.

"В результате один из парней — 19-летний Дмитрий — получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови. Ведется следствие. Командование части выражает родным и близким Дмитрия искренние соболезнования", — говорится в сообщении.