Экс-депутату парламента Молдавии вынесли приговор по обвинению в госизмене

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Экс-депутат парламента Молдавии Юрий Болбочану, который обвинялся в измене родине, приговорен к 14 годам тюрьмы, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

"По приговору кишиневского суда экс-депутат признан виновным в совершении преступления по ст. 337 п.1 "Измена Родине", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", — сообщили в прокуратуре, подтвердив, что речь идет о Юрии Болбочану.

Там добавили, что приговор может быть опротестован в Апелляционной палате.

Болбочану обвинялся в том, что якобы был завербован офицерами ГРУ Генштаба ВС РФ. По утверждению прокуратуры, в период с 5 октября 2016 по 17 марта 2017 года он собирал и передавал информацию, которая могла быть использована против интересов Молдавии.

Как пояснил гособвинитель, среди переданной информации — данные о законодательных реформах особой важности, персональные данные и факты уязвимости лиц, которые занимают высокие посты, изменения в процессе внедрения соглашения об ассоциации между Молдавией и ЕС.