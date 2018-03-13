Эмиссар ООН осудил нападение на кортеж палестинского премьера в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар — РИА Новости. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов осудил нападение на кортеж главы палестинского правительства Рами Хамдаллы в секторе Газа и призвал не допустить ущерба процессу национального примирения.

Сам Хамдалла, приехавший в анклав с редким визитом с Западного берега реки Иордан, не пострадал при взрыве, вину за который Палестинская национальная администрация (ПНА) возложила на правящее там исламистское движение ХАМАС.

"Я осуждаю нападение на кортеж палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, произошедшее сегодня в Газе, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Этот серьезный инцидент должен быть оперативно расследован с привлечением к ответственности виновных", — сказано в заявлении Младенова.

Местные СМИ пишут о семи пострадавших в результате взрыва, который произошел вскоре после того, как Хамдалла въехал в Газу через контролируемый израильтянами пограничный переход "Эрез". Сам премьер-министр сообщил о трех поврежденных автомобилях. В поездке его сопровождает шеф палестинских спецслужб Маджид Фарадж.

Эмиссар ООН напомнил, что ответственность за ситуацию в секторе Газа лежит на ХАМАС до тех пор, пока анклав не перейдет под контроль ПНА. "Я высоко ценю руководящую роль премьер-министра и его неустанные усилия, направленные на нормализацию бедственной гуманитарной ситуации в Газе и достижение примирения. Те, кто задумал и совершил сегодняшнюю атаку, стремятся подорвать эти усилия и разрушить шансы на достижение мира", — сказал Младенов. "Нельзя им позволить преуспеть в этом", — добавил он.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой. Оба движения ведут переговоры о преодолении междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы. ХАМАС выступил с осуждением нападения на Хамдаллу, пообещал скорейшее расследование и выразил сожаление в связи с обвинениями в свой адрес.

Местная полиция уже сообщила о задержании нескольких подозреваемых. Источник в силовых структурах сказал РИА Новости, что ко взрыву могут быть причастны активисты джихадистских группировок, враждующих с ХАМАС и идеологически близких террористам из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России).