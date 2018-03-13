Власти ЛНР опровергли данные ОБСЕ по отведенному вооружению

ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опровергает заявление Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ об отсутствии в местах хранения отведенного от линии разграничения в Донбассе вооружения, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Сегодня в своем ежедневном отчете миссия ОБСЕ об отсутствии в местах хранения Народной милиции ЛНР шести реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", пяти 122-миллиметровых буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка"), трех самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика") и одной буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 миллиметров", — рассказал Марочко.

По его словам, в республике вызывают обеспокоенность принципы работы СММ ОБСЕ на территории ЛНР.

"В очередной раз заявляю, что данная информация не соответствует действительности. Все вышеперечисленное вооружение и военная техника не входит в перечень того места отвода, которое посетили наблюдатели ОБСЕ", — рассказал Марочко.

Представитель ЛНР обратился к руководству СММ ОБСЕ с призывом обратить внимание на данный факт и "быть бдительнее при проверке мест отвода вооружения".

"Мы, в свою очередь, готовы оказать содействие представителям миссии ОБСЕ по верификации списков отведенного вооружения и техники, которые были поданы в соответствии с минскими соглашениями", — уточнил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.