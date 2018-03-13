Чавушоглу сравнил отношения Турции с Россией и Западом

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Отношения Турции и России не являются альтернативой контактам Анкары с Западом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наши отношения с Западом, или же наши отношения с НАТО, или же наше, может быть, в будущем членство в Евросоюзе ни в коем случае не является нашей альтернативой нашим отношениям с РФ",- сказал Чавушоглу в Москве на встрече со студентами МГИМО.

"Также, если идти от обратного, то отношения с РФ для нас также не альтернатива для наших отношений с ЕС. Мы видим это как две стороны одного целого. Мы не строим отношения, исходя из сиюминутной ситуации — нам нужны долгосрочные стабильные стратегические партнерства. И мы с РФ развиваем такое стратегическое партнерство", — подчеркнул глава МИД Турции.