В Ираке создадут Высший комитет по контролю над аэропортами в Курдистане

КАИР, 13 мар — РИА Новости. Иракское правительство намерено сформировать Высший комитет по надзору за управлением аэропортами в автономном регионе Иракского Курдистана после их перехода в федеральное подчинение, заявил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади.

Во вторник глава иракского правительства заявил о снятии запрета на международные авиарейсы в автономный регион Иракского Курдистана. Как заявил политик, выступая перед офицерами МВД, проходящими службу в аэропортах Эрбиль и Сулеймания, "возобновление полетов в автономию стало возможным после согласия ее властей вернуть аэропорты под управление федеральной власти".

"Иракское правительство сформирует Высший комитет по надзору за управлением аэропортами в регионе (Иракского Курдистана) и его пограничных пунктах, для контроля за соблюдением федеральных стандартов", — сказал аль-Абади, которого цитирует пресс-служба кабмина.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов. После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.

На минувшей неделе Хайдер аль-Абади заявил о том, что Багдад намерен открыть аэропорты в Иракском Курдистане для международных рейсов до праздника Навруз, после согласия курдских властей передать аэропорты автономии под контроль федерального центра.