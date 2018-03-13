В Вене у здания парламента неизвестный напал на полицейского

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Полиция Вены задержала во вторник утром мужчину, совершившего нападение на полицейского, патрулирующего местность близ здания временного парламента на площади Хельденплац, сообщила полиция.

"Двадцатишестилетний подозреваемый заговорил с сидящим в служебной машине полицейским, который осуществлял патруль в этой местности. В ходе разговора подозреваемый внезапно схватил полицейского за одежду и попытался вытащить его из машины", — сообщаете в пресс-релизе полиции.

Полицейский использовал для защиты перцовый баллончик, в результате чего нападавшему был нанесен легкий урон. После этого его задержали. В настоящий момент следователи земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом допрашивают задержанного. Полицейский, на которого было совершено нападение, не пострадал.

В свою очередь, газета Kurier со ссылкой на начальника службы общественной безопасности Михаэлу Кардайс пишет, что нападавший является гражданином Афганистана.

Кардайс на пресс-конференции также сообщила некоторые подробности расследования по делу о нападении с ножом у резиденции посла Ирана в Вене. По ее словам, нападавший, "однозначно, питал симпатии к исламизму".

В ночь на понедельник неизвестный с ножом напал на охрану резиденции иранского посла в Вене. Военнослужащий из охраны выстрелил в злоумышленника, в результате чего тот умер. По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.