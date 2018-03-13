ЕСПЧ счел сожжение фотографий короля Испании проявлением свободы слова

Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото

Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото

МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал незаконным решение испанского суда о тюремном заключении в отношении двух членов демонстрации, которые сожгли в 2007 году фотографии короля Хуана Карлоса, тогда главы государства, и королевы Софии, говорится в судебном постановлении.

В 2007 году испанский суд приговорил участников митинга в Жироне Энрика Стерна и Жауме Роура, которые сожгли фотографию Хуана Карлоса и королевы Софии, к пятнадцати месяцам тюремного заключения за оскорбление монархии, однако они избежали тюремного заключения, заплатив штраф в размере 2700 евро каждый. В 2015 году Конституционный суд Испании отклонил жалобу каталонцев на предыдущее судебное решение, признав его законным. Двое осужденных подали иск в ЕСПЧ.

Страсбургский суд признал, что решения испанских судов "не пропорциональны" содеянному, и приговор не применим в "демократическом обществе". ЕСПЧ посчитал, что действия участников митинга не представляли собой "разжигание ненависти или призыв к насилию", а уничтожение фотографии — "провокационное действие в допустимых пределах", чтобы "передать критическое послание в контексте свободы слова". Таким образом, по мнению ЕСПЧ, приговор испанского суда нарушает 10 статью Европейской конвенции о защите прав человека (о свободе выражения мнения).

Испанские власти должны вернуть приговоренным 2700 евро, а также выплатить девять тысяч евро судебных издержек, следует из постановления.