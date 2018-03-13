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Конгресс не нашел связей Трампа с Россией, но продолжит "охоту на ведьм"

13:0613.03.2018
(обновлено: 13:18 13.03.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по разведке не нашел свидетельств "сговора" команды президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентских выборов 2016 года. Такой вывод внушает "умеренный" оптимизм и дает надежду, что США начинают выходить из "тупика", куда страну загоняет "охота на ведьм", но о ее окончании и нормализации отношений говорить пока рано, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп прокомментировал окончание расследования его связей с Россией
Сам президент Трамп дал понять, что доволен выводами комитета, контролируемого его однопартийцами. Однако резкая критика выводов расследования демократами показывает, что Трамп лишь выиграл битву — до окончательного триумфа над противниками ему необходимо добиться принятия аналогичных решений в сенате и спецпрокурором Робертом Мюллером.

Сговора не было

Главным выводом комитета палаты представителей стало признание, что они не смогли найти свидетельств сговора между избирательным штабом, а также соратниками Трампа и Москвой. Именно "сговор" (collusion) с русскими является одним из главных направлений как официальных расследований Мюллера и конгресса, так и многочисленных журналистских изысканий. Если будет доказано его наличие, Трампу могут грозить самые серьезные последствия, прежде всего, импичмент.

Поэтому неудивительно, что категоричное заявление комитета по разведке получило серьезный резонанс. Республиканец Майк Конуэй, который с апреля 2017 года возглавлял работу комитета, объявил: "Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах… Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что они (русские — ред.) как-то особенно хотели помочь Трампу".

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© REUTERS / Yuri Gripas
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Как следует из заявления, конгрессмены посчитали, что те контакты представителей команды Трампа с россиянами, которые получали столь пристальное освещение в СМИ, были лишь "неуместными" встречами, решения об участии в которых республиканцы охарактеризовали как "неверные". При этом республиканцы считают, что со стороны РФ имела место активность, направленная на внесение смуты в выборный процесс.

Тем не менее, для Трампа этот вывод, что объяснимо, имеет уже не столь принципиальный характер, поэтому он отреагировал достаточно эмоционально. Президент опубликовал посвященную этому запись в Twitter, которая просто констатировала факт, но при этом была полностью написана заглавными буквами.

"Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом, между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016", — написал он.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США

Демократы не согласны

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адам Шифф раскритиковал решение коллег-республиканцев, которые, по мнению демократов, поставили "интересы защиты президента выше интересов защиты страны".

Он обвинил республиканцев в нежелании вызывать некоторых свидетелей и видеть факты, которые, по мнению Шиффа, могли пролить свет на ситуацию. "Они не хотели истребовать документы, такие как записи телефонных разговоров, текстовые сообщения, банковские выписки и другие ключевые записи, чтобы мы имели возможность узнать правду о самой значительной в истории атаке на наши демократические институты", — заявил демократ.

При этом, по словам республиканцев, они ознакомились с 300 тысячами документов и опросили 73 свидетеля. Демократы же оставляют за собой право не согласиться с выводами большинства, но те все равно могут принять итоговый документ, пользуясь численным преимуществом. В таком случае "проигравшим" придется довольствоваться критикой "победителей" и публикацией альтернативных выводов, но уже не от имени комитета.

Хиллари Клинтон в штаб-квартире государственного Департамента в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz, File
Клинтон призвала Трампа защитить США от "все еще идущих" русских‍
Сдержанно отреагировало на решение республиканцев и разведсообщество США. которое в прошлом году заявило, что Москва якобы преследовала цель "подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах", а также "предпочитала" избрание Трампа. Республиканцы в своем докладе заявляют, что согласны с оценкой разведсообщества в последнем пункте. Представитель директора национальной разведки Брайан Хэйл заявил, что продолжают заниматься своей работой и изучат выводы комитета.

Среди других выводов и рекомендаций республиканцев — заявление, что была попытка использовать зарубежные источники информации со стороны кампании Клинтон, а также "жесткие" рекомендации по борьбе с утечками секретной информации в СМИ. Республиканцы высказали обеспокоенность "проблематичными" связями представителей разведсообщества со СМИ. В целом доклад содержит 25 рекомендаций конгрессу и исполнительной власти о повышении безопасности выборов, реагировании на кибератаки, прозрачности финансирования предвыборных кампаний.

Умеренный оптимизм

Онлайн-словарь английского языка Dictionary назвал словом 2017 года замешанный (complicit)
© РИА Новости
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Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что выводы комитета палаты представителей внушают "умеренный оптимизм". По его словам, в США уже стали уставать от темы якобы имевшего место вмешательства России в выборный процесс.

"Сам факт того, что этот вопрос постепенно переходит в более прагматичное русло, он умеренный оптимизм все-таки вызывает, потому что бесконечно мусолить одну и ту же тему просто невозможно. Я думаю, что в самих США от нее начинают уставать", — сказал Тимофеев РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнул, что еще не завершено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, и существует вероятность продолжения спекуляций на тему российского "вмешательства". "Не завершено еще расследование Мюллера, их ведь несколько ведется расследований (о российском вмешательстве – ред.). И, конечно, есть еще вероятность того, что спекуляции на эту тему будут продолжаться", — пояснил собеседник агентства.

По словам Тимофеева, если в США уменьшится уровень истерии по вопросу "вмешательства" России, то обсуждать многие вопросы Москве и Вашингтону станет проще. Однако он напомнил, что кроме этой темы, в отношениях РФ и США существует также ряд других сложных вопросов.

Возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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"Конечно, если наши отношения не будут подвержены той степени истерии, которая была в последний год, будет проще обсуждать вопросы, которые составляют наши общие интересы, наши общие угрозы, выстраивать диалог стратегической стабильности. Хотя все-таки сейчас условия все еще остаются сложными", — сказал собеседник агентства.

"Ну и помимо так называемого "вмешательства", существует еще целый ряд сложных тем, таких как наши разногласия по сирийскому вопросу, наши разногласия по вопросам стратегической стабильности, наши разногласия естественно по вопросам Украины. Тут и без так называемого "вмешательства" довольно большой груз проблем, которые нужно будет решать", — добавил эксперт.

Пора остановить паровоз

Флаги США в Вашингтоне. Архив
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт о "российском деле": американцы выходят из тупика
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников также со сдержанным оптимизмом отнесся к выводам республиканцев.

"Тот факт, что они сегодня признали, что никакого вмешательства России не было, это, во-первых, делает им честь, а, во-вторых, говорит о том, что они еще не до конца потеряли рассудок. Они сами себя загнали в тот угол, из которого не было выхода. И единственным выходом из этого тупика было признание того, что Россия в эти выборы не вмешивалась", — сказал РИА Новости Пшеничников.

По его мнению, дальнейшее нагнетание истерии вокруг так называемого "вмешательства" России могло бы завести отношения Москвы и Вашингтона в такой тупик, из которого мог бы быть только единственный выход, неприемлемый ни для одной из сторон — война. "Думаю, что американцы поняли, что им пора останавливать свой паровоз, который мчится в тупик, в пропасть", — добавил эксперт.

Как отметил Пшеничников, решение республиканцев "может быть свидетельством маленькой надежды на то, что, может быть, американцы готовы откликнуться на наши призывы".

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство в США сравнило "российское дело" со шпионским романом
"Мяч на стороне американцев. Россия неоднократно заявляла и устами президента, и министра иностранных дел, что мы готовы к диалогу по самому широкому кругу вопросов. Более того, мы призывали остановить эту истерию и сесть за стол переговоров. Можно надеяться, что американцы осторожно выходят из того тупика, в который сами себя загнали", — заключил политолог.

Обвинения в адрес российских властей о якобы имевшем месте вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году звучат регулярно в последние полтора года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными", а глава МИД России Сергей Лавров указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Расследование российского вмешательства
© Инфографика
Расследование "российского вмешательства"
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юрий У
американцы действуют по своему плану: заставь дурака богу молиться= так он себе весь лоб расшибёт
13:40
13.03.2018
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