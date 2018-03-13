В секторе Газа задержали подозреваемых в подрыве кортежа премьера

ГАЗА, 13 мар — РИА Новости. Полиция сектора Газа задержала нескольких подозреваемых в причастности ко взрыву на пути следования кортежа палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, сообщил представитель правоохранительных органов Ияд аль-Бузум.

Сам Хамдалла не пострадал и продолжает поездку по анклаву, который контролируется оппозиционным исламистским движением ХАМАС.

"Силами полиции задержаны несколько подозреваемых во взрыве кортежа премьер-министра Рами Хамдаллы", — сказано в заявлении аль-Бузума.

Источник в местных силовых структурах сказал РИА Новости, что во взрыве подозреваются активисты джихадистских группировок, враждующих с ХАМАС и идеологически близких к террористам из "Исламского государства"* (ИГ*, запрещена в России).

Взрывное устройство сработало вскоре после того, как Хамдалла пересек пограничный переход "Эрез", следуя в сектор Газа транзитом через Израиль с Западного берега реки Иордан.

#BREAKING: Convoy transporting Palestinian PM Rami Hamadullah and head of intel services Gen. Majid Farraj targeted by an explosive device in #Gaza: The 2 weren't hurt, 7 injured. PA: "Hamas is behind the assassination attemp" pic.twitter.com/9lLeZC6r1y — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 13 марта 2018 г.

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Палестинская национальная администрация назвала случившееся "трусливым нападением" и возложила ответственность за него на ХАМАС.

ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой. Оба конкурирующих движения ведут переговоры о преодолении междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.

*Террористическая организация, запрещенная в России