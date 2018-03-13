МВД Таджикистана выберет лучших информаторов о преступлениях

ДУШАНБЕ, 13 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел Таджикистана объявило конкурс среди граждан на предоставление информации о преступлениях, сообщает Sputnik Таджикистан.

В конкурсе смогут принять участие все желающие. Участникам необходимо предоставлять информацию о фактах преступлений, правонарушений и других инцидентах.

Информацию граждане республики могут отправлять посредством популярных мессенджеров, а так же на электронную почту ведомства.

"Конфиденциальность гарантирована", — заверили в МВД Таджикистана.

Конкурс проводится на бессрочной основе, его итоги будут подводиться каждые полгода. Активных участников конкурса из Таджикистана наградят денежными призами и ценными подарками.

Ранее МВД республики обязало все сотрудников правоохранительных структур учить английский язык и осваивать этику общения с иностранцами. Для этого милиционеры должны в свободное от работы время посещать языковые курсы.

В конце 2016 года таджикские милиционеры получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса. В ней отмечалось, что при росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов. Тогда же всех предупредили, что милиционеров с лишним весом будут увольнять. В результате из-за лишнего веса десять сотрудников лишились работы и еще двадцать были отстранены от службы до приведения параметров в норму.

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