Лавров рассказал о сотрудничестве России и Индонезии

Сергей Лавров и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи в Москве. 13 марта 2018

Сергей Лавров и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи в Москве. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сотрудничество РФ и Индонезии выходит на уровень стратегического партнёрства, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас очень динамично развиваются отношения, в том числе политический диалог на высшем и высоком уровне, сотрудничество в торгово-экономической сфере, военно-технической области. В целом считаю, что наши отношения выходят на уровень стратегического партнёрства", — заявил Лавров на встрече с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам российского министра, встреча в Москве — хорошая возможность обсудить "укрепление нашего сотрудничества в АСЕАН и в АТР".

Со своей стороны Марсуди отметила, что Индонезия ценит развитие отношений с Россией и рассчитывает на укрепление экономических связей.