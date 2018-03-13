МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Итоги первого расследования о так называемом "вмешательстве" России в президентскую выборную кампанию в США вызывают умеренный оптимизм, однако условия для изменения в отношениях Москвы и Вашингтона все еще остаются сложными, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Ранее комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой. Такое заявление сделал республиканец Майк Конуэй, который с апреля 2017 года возглавлял работу комитета. При этом лидер демократов в комитете Адам Шифф уже выступил с критикой этого решения, обвинив республиканцев в защите своего президента, но пока не смог предложить ничего другого.

Результаты своей работы комитет представит уже во вторник. Точнее, республиканское большинство представит черновой вариант отчета на рассмотрение меньшинству от демократической партии.

Умеренный оптимизм

По словам Ивана Тимофеева, такие итоги расследования комитета по разведке вызывают умеренный оптимизм. Эксперт добавил, что в Соединенных Штатах уже стали уставать от темы якобы имевшего место вмешательства России в выборный процесс.

"Сам факт того, что этот вопрос постепенно переходит в более прагматичное русло, он умеренный оптимизм все-таки вызывает, потому что бесконечно мусолить одну и ту же тему просто невозможно. Я думаю, что в самих США от нее начинают уставать", — сказал Тимофеев РИА Новости.

При этом программный директор РСМД напомнил, что это расследование не единственное, и еще не завершено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, поэтому существует вероятность продолжения спекуляций на тему "российского вмешательства".

"Не завершено еще расследование (Роберта) Мюллера, их ведь несколько ведется расследований (о российском вмешательстве – ред.). И, конечно, есть еще вероятность того, что спекуляции на эту тему будут продолжаться", — пояснил собеседник агентства.

Сложные условия и темы

Как пояснил Иван Тимофеев, если в США уменьшится уровень истерии по вопросу "вмешательства" России, то обсуждать многие вопросы Москве и Вашингтону станет проще. Однако он напомнил, что, кроме этой темы, в отношениях РФ и США существует также ряд других сложных вопросов.

"Конечно, если наши отношения не будут подвержены той степени истерии, которая была в последний год, будет проще обсуждать вопросы, которые составляют наши общие интересы, наши общие угрозы, выстраивать диалог стратегической стабильности. Хотя все-таки сейчас условия все еще остаются сложными", — сказал программный директор РСМД.

"Ну и помимо так называемого "вмешательства", существует еще целый ряд сложных тем, таких как наши разногласия по сирийскому вопросу, наши разногласия по вопросам стратегической стабильности, наши разногласия естественно по вопросам Украины. Тут и без так называемого "вмешательства" довольно большой груз проблем, которые нужно будет решать", — добавил эксперт.

Ранее спецпрокурор Мюллер обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.