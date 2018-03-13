Источник: три человека погибли при взрыве у штаба сил безопасности в Йемене

САНА, 13 мар — РИА Новости. Три человека погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля у штаба сил безопасности в городе Аден на юге Йемена, сообщил РИА Новости источник в местном управлении провинции Аден.

"Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался во вторник у ворот кухонь сил пояса безопасности в квартале Эд-Дарин района Эш-Шейх Усман, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, несколько человек ранены", — заявил собеседник агентства.

Известно, что штаб входит в сформированный при поддержке ОАЭ "пояс безопасности" на юге Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.