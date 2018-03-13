СМИ сообщили о шести погибших при ДТП с автобусом на севере Турции

АНКАРА, 13 мар — РИА Новости. По меньшей мере 6 человек погибли и 19 получили ранения при крупной аварии с участием автобуса в провинции Чорум на севере Турции, передает во вторник телеканал NTV.

Сообщается, что рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, около 6.00 мск врезался в припаркованную на обочине фуру, после чего загорелся.

Состояние части раненых вызывает опасение, отмечает телеканал.