Российские дипломаты рассказали о вертолете, летавшем над посольством в США

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Неизвестный вертолет кружил в воскресенье вечером близ территории российского посольства в Вашингтоне, освещая ее прожектором, говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.

Российские дипломаты предположили, что он мог искать "российское вмешательство в американские выборы".

"Что же такое искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? "Странная" неполадка навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?" — говорится в Twitter посольства России.

Дипломаты добавили к записи эмодзи в виде летающей тарелки, а также фото вертолета и одного из зданий посольства РФ, которое освещал прожектором вертолет.

РИА Новости не располагает комментарием от американских властей.