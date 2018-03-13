Посольство в США сравнило "расследование РФ" со шпионским романом

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Российское посольство в США согласилось с мнением конгрессмена-республиканца Майка Конауэя, который сравнил "российское расследование" в США со шпионским романом Тома Клэнси.

"Все "российские расследования" (и не только в США) обречены заканчиваться так, как это блестяще заключил @ConawayTX11: "Только Том Клэнси мог взять эту череду непреднамеренных контактов, встреч и подобного и вплести это в что-то, напоминающее шпионский триллер", — говорится в сообщении в Twitter российского посольства. Российские дипломаты поставили тэг #JackRyan в честь Джека Райана — героя многих романов Клэнси. Они также опубликовали фото обложек двух переводов Клэнси на русский язык: книг "Радуга шесть" и "Долг чести".

Ранее конгрессмен от республиканцев Майк Конауэй, возглавлявший работу комитета, заявил, что по итогам расследования они не обнаружили свидетельств наличия сговора между избирательным штабом президента Дональда Трампа и Россией. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник. Демократы уже выразили категорическое несогласие, а их представитель конгрессмен Адам Шифф назвал вывод комитета "трагической вехой" расследования.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.