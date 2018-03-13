Посольство в США сравнило "расследование РФ" со шпионским романом

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Российское посольство в США согласилось с мнением конгрессмена-республиканца Майка Конауэя, который сравнил "российское расследование" в США со шпионским романом Тома Клэнси.
Ранее конгрессмен от республиканцев Майк Конауэй, возглавлявший работу комитета, заявил, что по итогам расследования они не обнаружили свидетельств наличия сговора между избирательным штабом президента Дональда Трампа и Россией. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник. Демократы уже выразили категорическое несогласие, а их представитель конгрессмен Адам Шифф назвал вывод комитета "трагической вехой" расследования.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.