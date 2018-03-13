Отравление Скрипаля "явно идет из России", заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери "явно идет из России", хотя признал, что не знает ничего об участии российского правительства, передает агентство Блумберг.

Тиллерсон назвал отравление "возмутительным актом", который "спровоцирует ответную реакцию", передает агентство.

Кроме того, по его словам, отравление "явно идет из России", хотя признал, что не знает, вовлечено ли каким-то образом в это российское правительство.

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.