Лидер британских лейбористов призвал вести с Россией диалог

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британии необходим активный диалог с Россией по всем спорным вопросам, заявил лидер парламентской оппозиции, глава Лейбористской партии Джереми Корбин.

Выступая перед ним, премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии. Мэй заявила, что о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи и заявила, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения. В МИД РФ назвали заявление Мэй "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Ранее президент России Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, прежде чем обсуждать с Россией.

"Нам необходимо увидеть и свидетельства (причастности России), и полный отчет российских властей в свете того, о чем говорила премьер. Нам необходимо продолжать добиваться плотного диалога с Россией по всем вопросам, которые разделили наши страны, — как по частным, так и по международным, вместо того чтобы просто обрывать контакт и позволять напряженности и расхождениям усугубляться", — сказал Корбин, выступая в парламенте после Мэй.

Консерваторы встретили слова Корбина неодобрительным гулом. Лидеру лейбористов пришлось несколько раз умолкать и начинать фразы с начала. При этом Корбин упрекнул консерваторов в том, что сами они принимали пожертвования от людей, наживших средства нечестным путем в России.

"Все мы знаем как огромные состояния часто наживались в самых сомнительных обстоятельствах в России, порой в связи с криминалом. Они (обладатели таких состояний) нашли убежище в Лондоне и пытались купить политическое влияние в британских политических партиях. Консервативная партия приняла более 800 миллионов фунтов стерлингов в качестве пожертвований от российских олигархов и связанных с ними лиц", — сказал Корбин.