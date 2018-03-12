Луговой назвал заявление Мэй по "делу Скрипаля" голословным и русофобским

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал голословным и русофобским заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможном "российском следе" в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Мэй в понедельник заявила, что правительство Великобритании считает "весьма вероятным" "российский след" в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юли. По ее словам, они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок" типа, разработанного Россией.

"Как, возможно, Россия, так, возможно, и любая другая страна в мире, поэтому делать на таком уровне такому, с таким статусом человеку такие голословные обвинения, не подкрепленные доказательствами, при это использовать слова, которые ставят под сомнение вообще вероятность этой версии, мне кажется, это безответственно… Это русофобское заявление", — заявил РИА Новости Луговой.

"Дальше они все засекретят, придумают, что мы не хотим с ними сотрудничать и навесят на нас ярлыки, будут во всем мире тиражировать, что Россия уничтожает граждан Британии на территории Великобритании", — добавил парламентарий.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.