НТВ пока не примет меры в связи с угрозами своему корреспонденту в Лондоне

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. НТВ пока не будет принимать меры в связи с угрозами своему корреспонденту в Лондоне после заявлений СМИ о "следе РФ" в деле Скрипаля: на телеканале надеются, что дальше угроз дело не пойдёт, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТВ.

Как ранее рассказала РИА Новости корреспондент НТВ Елизавета Герсон, работающие в Лондоне российские журналисты начали получать угрозы из-за тональности освещения в британских СМИ событий, связанных с отравлением в Солсбери. Герсон сообщила о получении электронного письма соответствующего содержания от незнакомого человека.

"Безусловно, с Елизаветой мы постоянно на связи. Пока каких-то мер принимать не планируем. Надеемся, что ситуация дальше угроз от, по-видимому, не очень адекватного человека, не пойдет", — сообщил собеседник агентства.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению Скрипаля в Великобритании, заявил, что такие заявления долго ждать себя не заставили. А глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Москва считает пропагандой заявления о якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля. Президент России Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

В понедельник вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок" разработанного Россией типа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это выступление британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации.