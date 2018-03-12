Глава Колумбии распорядился возобновить переговоры с повстанцами

МЕХИКО, 12 мар – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил в понедельник о возобновлении переговоров с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО).
АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, но они были приостановлены.
В конце января всего за сутки в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли семеро полицейских, почти 50 получили ранения.