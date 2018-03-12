Мэй заявила, что Лондон не будет поддерживать "обычные отношения" с Москвой

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Вопрос о поддержании обычных отношений Британии с РФ после отравления в Солсбери не стоит, заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Наш подход к отношениям с РФ заключался в том, чтобы сотрудничать, но сохранять бдительность… В данной ситуации вопрос о поддержании обычных отношений не стоит", — заявила Мэй, выступая в парламенте.

В понедельник премьер заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, компоненты которого могли быть произведены в России. Мэй фактически обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипаля.