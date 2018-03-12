В Мадриде стартовал международный этап эстафеты флага WorldSkills

МАДРИД/КАЗАНЬ, 12 мар — РИА Новости. Международный этап эстафеты флага мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills, которые состоятся летом 2019 года в Казани, стартовал в понедельник в Мадриде, где в 1950 году впервые в истории был проведен чемпионат мира WorldSkills, сообщают организаторы соревнований.

"В рамках торжественной церемонии в Мадриде прошел парад флагов всех 44 предыдущих соревнований WorldSkills с участием бывших конкурсантов, а также молодых волонтёров… Также на церемонии состоялась презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в августе следующего года в столице Татарстана", — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие президент WorldSkills International Саймон Бартли, генеральный директор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов, министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов и другие.

Церемония проходила в институте профессионального образования Virgen de la Paloma, где было положено начало движению. "Именно здесь в 1950 году состоялось первое международное соревнование учащихся, тогда лишь представителей Испании и Португалии, соревнования проходили в 12 дисциплинах, было 24 участника – по 12 от каждой страны. Мы решили, что это очень правильное место для старта международной эстафеты флага", — рассказал РИА Новости Бартли.

Сейчас в движении 79 стран, в конце прошлого года его участником стал Бангладеш, а предпоследняя страна, которая присоединилась к ассоциации, — Пакистан.

Как рассказал РИА Новости министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов, по миру флаг будет "путешествовать" разными способами – на самолетах, на машинах, на поездах. "В тех местах, где проводился WorldSkills, будут проходить подобные мадридскому мероприятия, мы будем рассказывать, что следующий чемпионат пройдет в Казани, будем оставлять в учебных заведениях дубликат этого флага. В России, возможно, мы сформируем автоколонну, проедем по городам и завершим уже в Казани", — рассказал Леонов.

Эстафета флага WorldSkills началась в прошлом году. Флаг был торжественно передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills-2017 в Абу-Даби. Затем он был доставлен в Сочи, где был официально дан старт проекту "Эстафета флага". В декабре 2017 года флаг был отправлен на международную космическую станцию, где пробыл больше двух месяцев и вернулся на Землю в конце февраля 2018 года.

После церемонии в Мадриде флаг отправится в путешествие по 20 странам, которые ранее принимали у себя чемпионаты мира по профессиональному мастерству. Флаг побывает в Германии, Ирландии, США, Бельгии, Южной Корее, ОАЭ, на Тайване, в Финляндии, Австралии, Канаде, Португалии, Швейцарии, Бразилии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Франции, Японии.

Затем эстафета флага начнет свой маршрут по России: планируется охватить все 85 субъектов РФ. В Казань флаг будет доставлен в день церемонии открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019, который пройдет с 22 по 27 августа 2019 года.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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