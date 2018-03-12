СБ Украины вызвала Надежду Савченко на допрос

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной рады Надежду Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных на Украине Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, сообщил в понедельник журналистам генпрокурор страны Юрий Луценко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

"СБ Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (на вторник – ред.)",- сообщил Луценко во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

При этом, по его словам, Савченко в понедельник выехала с Украины для участия в международной конференции, несмотря на то, что не является членом официальной делегации, "но имеет для этого полные основания". "Я хотел бы обратиться к народному депутату Савченко, если она действительно такая мужественная, честная, как она говорит на бесконечных эфирах, завтра (во вторник – ред.) она должна быть в СБ Украины",- подчеркнул Луценко.

Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.