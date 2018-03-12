Британия пока не предоставила России никакой информации по ЧП в Солсбери

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская сторона так и не предоставила РФ никакой развернутой информации по делу об отравлении в Солсбери, расследование ведется в закрытом от российской стороны и общественности режиме, заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

"Тема отравления Скрипаля стала очередным негативным фактором для отношений между нашими странами в силу звучащих в СМИ безосновательных обвинений в адрес России в совершении этого преступления. Британские официальные лица не приводят дополнительной информации, не дистанцируются от этой медийной кампании, расследование идет в закрытом для российской стороны и общественности режиме. Это вызывает естественное беспокойство", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-секретаря.

Ранее представитель посольства сообщал РИА Новости, что ни родственники, ни представители Скрипаля не обращались за помощью.

Пресс-секретарь напомнил, что буквально на следующий день после сообщений об отравлении Скрипаля и его дочери посольство официально запросило МИД Великобритании информацию о состоянии их здоровья и ходе расследования.

"МИД Великобритании сообщил, что рассматривает Сергея Скрипаля как гражданина Великобритании, а его дочь, Юлию Скрипаль, как гражданку России. Вместе с тем, британская сторона пока не предоставила никакой развернутой информации относительно состояния их здоровья, фактически подтвердив тем самым, что никто, включая британскую прессу, не получил доступа к материалам расследования со времени произошедшего 4 марта отравления", — подчеркнул пресс-секретарь.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению Скрипаля в Великобритании, заявил, что такие заявления долго ждать себя не заставили. А глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Москва считает пропагандой заявления о якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля.