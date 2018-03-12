Посольство в Британии рассказало об антироссийской кампании

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Из-за развернутой в британских СМИ после отравления в Солсбери антироссийской кампании в адрес работающих в Британии российских журналистов стали поступать угрозы, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Британии.

"Еще раз хотели бы повторить, что нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании. Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-секретаря.

По его словам, нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян "представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран и контактов между людьми".

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.