Премьер Киргизии объявил строгие выговоры главам четырех министерств

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков объявил строгий выговор министрам экономики, образования, здравоохранения и сельского хозяйства, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

"За недостаточную работу по исполнению бюджета проектов государственных инвестиций за 2017 год принято решение объявить строгий выговор: Артему Новикову – министру экономики Кыргызской Республики; Гульмире Кудайбердиевой – министру образования Кыргызской Республики; Нурбеку Мурашеву – министру сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, за неисполнение бюджета проектов госинвестиций строгий выговор также объявлен министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, а замечание — министру финансов Адылбеку Касымалиеву. Строгие выговоры получили председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов, директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, а также директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев.

Замечание объявлено также министру юстиции Урану Ахметову за низкую исполнительскую дисциплину, предоставление недостоверной и некачественной информации об исполнении стратегии антикоррупционной политики республики на 2015-2017 годы.