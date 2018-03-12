Экс-министру юстиции Польши предъявили обвинения

ВАРШАВА, 12 мар – РИА Новости. Экс-министр юстиции Польши, депутат сейма Цезарий Грабарчик обвиняется в незаконном получении разрешения на огнестрельное оружие, говорится в сообщении генеральной прокуратуры Польши.

"Сегодня, 12 марта прокурор региональной прокуратуры в Катовицах предъявил обвинения депутату сейма Республики Польша Цезарию Грабарчику заместителю председателя фракции "Гражданская платформа". Обвинения содержат предоставление ложных данных в ходе рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на владение огнестрельным оружием", — говорится в сообщении.

После предъявления обвинения экс-министр был допрошен.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Грабарчик 19 марта 2012 года подал заявление на разрешение владеть огнестрельным оружием и "представил документы, содержащие ложную информацию", сообщили в прокуратуре.

Поясняется, что депутат, в частности, представил документ о том, что сдал соответствующий экзамен, в то время как у прокуратуры имеется информация, что Грабарчик на этом экзамене не присутствовал.

Тем не менее, экс-министр получил разрешение на приобретение и владение двумя единицами огнестрельного оружия.

В соответствии с предъявленными обвинениями экс-министру грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам Грабарчик, который был министром юстиции в правительстве PO – PSL, утверждает, что его преследование носит исключительно политический характер.