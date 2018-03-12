МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко готов ввести санкции в отношении организаторов выборов президента России в Крыму, сообщает телеканал "112 Украина".

Во время брифинга с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини он заявил, что Киев не признает "фейковые выборы на временно оккупированных территориях и введёт санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса".

Выборы главы государства в России состоится 18 марта 2018 года. На должность президента претендуют Владимир Путин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Борис Титов, Павел Грудинин, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин.