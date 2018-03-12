Украина может получить доступ к новой кредитной программе ЕС в 2018 году

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Украина может получить доступ к средствам новой программы макрофинансовой помощи Евросоюза уже в 2018 году, темпы выделения средств будут зависеть, в том числе, от успехов киевских властей в борьбе с коррупцией, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее ЕК предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро.

"Я надеюсь, что предоставление средств произойдет уже до конца этого года. Надеюсь, что это дело будет двигаться быстро, мы сейчас обсуждаем условия предоставления средств. Важно посмотреть на успехи, которых достигнет Украина в борьбе с коррупцией", — сказала Могерини в понедельник на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Она добавила, что в перечень условий для выделения средств Киеву по новой программе кредитования могут войти невыполненные требования предыдущей программы. "Были определенные ограничения, которые не дали возможность предоставить предыдущий транш. Я думаю, что эти условия также могут перейти и в новый пакет", — сказала Могерини.

Предыдущая программа макрофинансовой помощи ЕС с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро. Средства выделялись в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе проведение реформ. Действие программы закончилось в январе 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным, в частности Верховная рада Украины отказалась отменять эмбарго на экспорт из Украины необработанной древесины. Именно поэтому ЕК не смогла дать последний транш. Еврокомиссия тогда призвала Украину продолжать начатые реформы, а также закончить незавершенные действия в рамках программы макрофинансовой помощи.